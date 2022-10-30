Неймар поддержал Антони на фоне критики его финта в матче «МЮ» с «Шерифом»

Неймар решил поддержать своего товарища по сборной Бразилии Антони после недавней критики его финта в матче между «МЮ» и «Шерифом».

Бразилец развернулся с мячом на 360 градусов в момент приема, а затем сделал проникающую передачу, которая оказалась слишком сильной для его партнера по команде.

Такие действия Антони вызвали шквал критики со стороны болельщиков, СМИ и экспертов. В частности, легенда «МЮ» Пол Скоулз назвал трюк бразильца «показухой». Поэтому Неймар выразил поддержку 22-летнему футболисту в социальных сетях.

«Продолжай, ничего не меняй! Смелость и наслаждение!», - написал звездный игрок «ПСЖ», выложив фото Антони в момент злополучного финта.

30-летний Неймар и сам неоднократно становился объектом критики из-за своих финтов, но оставался верен своему стилю.

Антони учится, в том числе и на собственных ошибках, благодаря которым он должен стать сильнее.