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Мартинес и Антони кошмарили Жоржиньо в матче с «Челси». Новички быстро освоили в АПЛ!

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Полузащитник «Челси» Жоржиньо никогда не забудет недавнюю ничью 1:1 с «Манчестер Юнайтед».

Он забил за «синих», реализовав пенальти, однако на протяжении всей игры итальянцу "не давали жизни" игроки "МЮ".

Особенно он не понравился Антони и Лисандро Мартинесу, которые на протяжении всего матча вступали в перепалку с Жоржиньо.

Мартинес в ярости идет к Жоржиньо, который, отступая, натыкается на Антони:

Жоржиньо пытается успокоить Мартинеса, но тот просто врезается в него

Мартинес проходит "сквозь" Жоржиньо, как будто его нет, а итальянец падает на газон: 

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