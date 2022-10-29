Мартинес и Антони кошмарили Жоржиньо в матче с «Челси». Новички быстро освоили в АПЛ!

Полузащитник «Челси» Жоржиньо никогда не забудет недавнюю ничью 1:1 с «Манчестер Юнайтед».

Он забил за «синих», реализовав пенальти, однако на протяжении всей игры итальянцу "не давали жизни" игроки "МЮ".

Особенно он не понравился Антони и Лисандро Мартинесу, которые на протяжении всего матча вступали в перепалку с Жоржиньо.

Мартинес в ярости идет к Жоржиньо, который, отступая, натыкается на Антони:

Жоржиньо пытается успокоить Мартинеса, но тот просто врезается в него