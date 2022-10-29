Мартинес и Антони кошмарили Жоржиньо в матче с «Челси». Новички быстро освоили в АПЛ!
Полузащитник «Челси» Жоржиньо никогда не забудет недавнюю ничью 1:1 с «Манчестер Юнайтед».
Он забил за «синих», реализовав пенальти, однако на протяжении всей игры итальянцу "не давали жизни" игроки "МЮ".
Особенно он не понравился Антони и Лисандро Мартинесу, которые на протяжении всего матча вступали в перепалку с Жоржиньо.
Мартинес в ярости идет к Жоржиньо, который, отступая, натыкается на Антони:
Жоржиньо пытается успокоить Мартинеса, но тот просто врезается в него
Мартинес проходит "сквозь" Жоржиньо, как будто его нет, а итальянец падает на газон:
Комментарии