Хосеп Гвардиола: «У меня такое чувство, что «Юнайтед» возвращается, наконец-то»

Хосеп Гвардиола выдал порцию комплиментов для "МЮ". На недавней пресс-конференции Гвардиола сказал репортерам: «У меня такое чувство, что "Юнайтед" возвращается, наконец-то возвращается.

Я видел это в четверг, первый тайм против «Челси». Мне нравится то, что я вижу сейчас в «Юнайтед».

Вот почему будет сложно бороться, чтобы попасть в Лигу чемпионов и бороться за титул».

Выиграв премьер-лигу несколько раз подряд, «Манчестер Сити» в этом сезоне отстает от «Арсенала» в таблице.

Тем временем «красные дьяволы» ведут борьбу за место в Лиге чемпионов.