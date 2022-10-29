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Хосеп Гвардиола: «У меня такое чувство, что «Юнайтед» возвращается, наконец-то»

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Хосеп Гвардиола выдал порцию комплиментов для "МЮ".

На недавней пресс-конференции Гвардиола сказал репортерам: «У меня такое чувство, что "Юнайтед" возвращается, наконец-то возвращается.

Я видел это в четверг, первый тайм против «Челси». Мне нравится то, что я вижу сейчас в «Юнайтед».

Вот почему будет сложно бороться, чтобы попасть в Лигу чемпионов и бороться за титул».

Выиграв премьер-лигу несколько раз подряд, «Манчестер Сити» в этом сезоне отстает от «Арсенала» в таблице.

Тем временем «красные дьяволы» ведут борьбу за место в Лиге чемпионов.

Ранее в этом месяце «Сити» обыграл «Юнайтед» со счетом 6:3 на «Этихаде».

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