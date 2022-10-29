«МЮ», выигравший требл, - лучшая команда АПЛ в истории. В твиттере прошел крупный опрос

Следующие два варианта были более современными - «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые доминировали последние годы.

«Сити", набравшие рекордные 100 очков в сезоне 2017/18 под руководством Хосепа Гвардиолы, были третьими с 19,6%, а команда Юргена Клоппа получила 13,3% за свою кампанию 2 года назад с 99 очками, которая принесла первый чемпионский титул за 30 лет.

Конечно, многим будет что сказать о конечном результате, но мало кто может отрицать невероятные достижения команды сэра Алекса Фергюсона в 1999 году.

«Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов за блестящий 10-дневный период, и это беспрецедентный подвиг, который еще не повторила ни одна другая команда.

В составе «Юнайтед» было идеальное сочетание молодости и опыта: Дэвид Бекхэм, Гэри Невилл, Пол Скоулз, Фил Невилл, Райан Гиггз и Ники Батт.

И четыре невероятных нападающих: Дуайт Йорк, Энди Коул, Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Сульшер.