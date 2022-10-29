«МЮ», выигравший требл, - лучшая команда АПЛ в истории. В твиттере прошел крупный опрос
«Манчестер Юнайтед», выигравший требл 1998/99, был признан величайшей командой Премьер-лиги всех времен.
SPORTbible провел опрос в Твиттере, задав извечный опрос. 235 776 человек приняли участие.
И именно «Юнайтед» занял первое место, набрав 34,6% голосов. Непобедимый "Арсенал" которые под руководством Арсена Венгера провели без поражений 49 игр, занял второе место с показателем 32,5%.
Следующие два варианта были более современными - «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые доминировали последние годы.
«Сити", набравшие рекордные 100 очков в сезоне 2017/18 под руководством Хосепа Гвардиолы, были третьими с 19,6%, а команда Юргена Клоппа получила 13,3% за свою кампанию 2 года назад с 99 очками, которая принесла первый чемпионский титул за 30 лет.
Конечно, многим будет что сказать о конечном результате, но мало кто может отрицать невероятные достижения команды сэра Алекса Фергюсона в 1999 году.
«Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов за блестящий 10-дневный период, и это беспрецедентный подвиг, который еще не повторила ни одна другая команда.
В составе «Юнайтед» было идеальное сочетание молодости и опыта: Дэвид Бекхэм, Гэри Невилл, Пол Скоулз, Фил Невилл, Райан Гиггз и Ники Батт.
И четыре невероятных нападающих: Дуайт Йорк, Энди Коул, Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Сульшер.
И одним из самых больших качеств команды было их бескомпромиссное отношение и способность приходить сзади, чтобы побеждать в играх.
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