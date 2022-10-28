Де Хеа не попал в расширенную заявку Испании на ЧМ. Энрике намекал на это еще летом

По информации издания AS, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не попал в расширенный состав сборной Испании на катарский чемпионат мира.

Болельщиков эта новость немного удивила. Ведь в заявку попали даже Райя из «Брентфорда» и Санчес из «Брайтона». Неужели Давид значительно хуже?

Еще в июне, перед матчем Испании с Чехией в Лиге наций, Энрике пролил свет на свои вратарские предпочтения:

«Я хотел, чтобы у меня было три вратаря, способных выйти в старте. Теперь они у меня есть. Я могу выпустить на поле любого из них. Унаи накопил много полезного опыта. Вратарь должен начинать игру, первым создавать превосходство, должен доминировать в воздухе. Мне нужен голкипер, который будет вносить в игру умиротворение и спокойствие. Это не значит, что ошибки должны быть абсолютно исключены. Ошибки – это нормально, это часть футбола. Но то, что показывают вратари нашей команды, мне очень нравится».

На тот момент Де Хеа уже был вне заявки сборной.

На Евро-2020 Де Хеа был дублером Симона и не сыграл ни минуты на турнире.

В Катаре Испания должна встретиться в группе с Коста-Рикой, Японией и Германией. Неужели Энрике не пригодится помощь Давида?

Как считаете, заслужил ли голкипер «МЮ» места в сборной Испании?