«Самый критикуемый игрок сезона», «Был, есть и будет величайшим». Соц.сети взрываются после гола Криштиану Роналду «Шерифу»

Вчера вечером Криштиану Роналду помог «МЮ» обыграть «Шериф» (3:0), забив гол в Лиге Европы. Он красиво вернулся в состав, отбыв наказание Эрика тен Хага. Забитый на 81-й минуте мяч, стал третьим для Криштиану со старта сезона.

Болельщики активно поздравляли кумира в социальных сетях:

«Лучший всех времен снова забил. И он всегда будет это делать, когда ему будут позволять играть».

«У Роналду больше голов в ЛЧ (141) и Лиге Европы (2), чем у Месси. Роналду – король европейского клубного футбола».

«Игра, в которой, наконец, «МЮ» получил голы, как награду за упорный труд! «Юнайтед» должен забивать больше с такой работоспособностью! Счастлив за Криштиану, он забил свой гол и за Маркуса Рэшфорда с отличным голом, у Джейдона Санчо прекрасное будущее. Уверенное выступление всей команды».

«Это уже одно из лучших празднований в истории футбола. Вот уровень влияния Криштиану Роналду».

«Криштиану Роналду! Был, есть и всегда будет величайшим!».

«Криштиану Роналду – автор самых легендарных празднований в истории футбола».

«Антони Криштиану Роналду:

Посмотрите на этих плачущих воинов Твиттера, они думали, что с тобой все кончено».

«Криштиану Роналду в 37 лет продолжает забивать, хотя является самым критикуемым игроком в сезоне. 818 голов в карьере и счет еще идет – лучший на все времена».

«Когда скептики кричат максимально громко, Криштиану Роналду всегда побеждает».

«Фанаты «Манчестер Юнайтед», которые ненавидели Криштиану, сейчас кричат «siuu».

Криштиану Роналду просто неизбежен».

«Маркус Рэшфорд был очень рад за Криштиану Роналду».