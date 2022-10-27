Роналду в матче с «Шерифом»: новая прическа и постоянная улыбка

Криштиану Роналду вышел в старте "МЮ" на матч с "Шерифом" после скандала из-за ухода в концовке игры с "Тоттенхэмом".

Роналду отбыл свое наказание в игре с "Челси" и вернулся сегодня.

Криш выглядит свежо - у него новая прическа:

На предматчевой разминке Криш выглядел счастливым:

Прямо перед матчем - тоже.

Что-то показывал Антони:

Роналду - самый активный игрок "МЮ" в первом тайме матча:

Португалец хвалит партнеров после каждой передачи на него. Настоящий лидер.

Но забить пока не удается: