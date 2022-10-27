United Tweets
Блог

Роналду в матче с «Шерифом»: новая прическа и постоянная улыбка

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы
Футбол Футбол

Криштиану Роналду вышел в старте "МЮ" на матч с "Шерифом" после скандала из-за ухода в концовке игры с "Тоттенхэмом".

Роналду отбыл свое наказание в игре с "Челси" и вернулся сегодня. 

Криш выглядит свежо - у него новая прическа:

На предматчевой разминке Криш выглядел счастливым: 

Прямо перед матчем - тоже.

Что-то показывал Антони:

Роналду - самый активный игрок "МЮ" в первом тайме матча: 

Португалец хвалит партнеров после каждой передачи на него. Настоящий лидер.

Но забить пока не удается: 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные