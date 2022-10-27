Роналду в матче с «Шерифом»: новая прическа и постоянная улыбка
Криштиану Роналду вышел в старте "МЮ" на матч с "Шерифом" после скандала из-за ухода в концовке игры с "Тоттенхэмом".
Роналду отбыл свое наказание в игре с "Челси" и вернулся сегодня.
Криш выглядит свежо - у него новая прическа:
На предматчевой разминке Криш выглядел счастливым:
Прямо перед матчем - тоже.
Что-то показывал Антони:
Роналду - самый активный игрок "МЮ" в первом тайме матча:
Португалец хвалит партнеров после каждой передачи на него. Настоящий лидер.
Но забить пока не удается:
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