Суперкомпьютер назвал фаворита матча «Шериф» - «МЮ»

Завтра «Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу Европы и примет на «Олд Траффорд» «Шериф» в пятом туре группового этапа турнира.

На данный момент команда Эрика тен Хага занимает вторую строчку в группе Е, уступая три очка лидеру – «Реал Сосьедад».

Предыдущая встреча «МЮ» с «Шарифом» закончилась победой «красных дьяволов» (2:0) и первым голом Криштиану Роналду со старта сезона.

По прогнозам Суперкомпьютера FiveThirtyEight «Юнайтед» - фаворит предстоящего матча. Вероятность победы хозяев поля оценивается в 73%, а ничья в 18%.

Суперкомпьютер SuperVincenzo солидарен: прогноз на победу англичан со счетом 2:1.

А каким на ваш взгляд будет счет в предстоящем матче? А главное, забьет ли снова Криштиану Роналду?