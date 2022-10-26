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📹 Жена Роналду тренируется у борца ММА перед стартом ЧМ в Катаре

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Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес тренируется под руководством борца ММА Линкольна Стронга.

Джорджина оттачивает навыки смешанных единоборств с помощью Стронга, чтобы поддерживать себя в форме. Напомним, что 18 апреля стала матерью близнецов, один из которых родился мертвым.

Родригес будет сопровождать Криштиану Роналду на Чемпионате мира в Катаре, возможно последним в карьере легендарного португальца. И, судя по всему, недоброжелателям Криштиану с ней лучше не связываться – если сестры футболиста имеют привычку отвечать на критику брата в социальных сетях, то у Джорджины может дать отпор в оффлайне.

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