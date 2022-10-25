Каземиро о Роналду: «Он исключительный человек»

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» Каземиро дал прекрасную характеристику личных качеств Криштиану Роналду.

«Во-первых, Криш — наш большой друг, он всегда помогал нам с Антони момента нашего прибытия», — сказал бразилец.

«Он исключительный человек, я знал его еще по «Реалу», мы долгое время работали вместе».