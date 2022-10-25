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Каземиро о Роналду: «Он исключительный человек»

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» Каземиро дал прекрасную характеристику личных качеств Криштиану Роналду.

«Во-первых, Криш — наш большой друг, он всегда помогал нам с Антони момента нашего прибытия», — сказал бразилец.

«Он исключительный человек, я знал его еще по «Реалу», мы долгое время работали вместе».

Интервью было опубликовано СМИ клуба в тот момент, когда Роналду вернулся в состав. Ранее Эрик тен Хаг оставил его вне команды на игру с «Челси» после его выходки в игре с «Тоттенхэмом».

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