Каземиро о Роналду: «Он исключительный человек»
На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» Каземиро дал прекрасную характеристику личных качеств Криштиану Роналду.
«Во-первых, Криш — наш большой друг, он всегда помогал нам с Антони момента нашего прибытия», — сказал бразилец.
«Он исключительный человек, я знал его еще по «Реалу», мы долгое время работали вместе».
Интервью было опубликовано СМИ клуба в тот момент, когда Роналду вернулся в состав. Ранее Эрик тен Хаг оставил его вне команды на игру с «Челси» после его выходки в игре с «Тоттенхэмом».
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