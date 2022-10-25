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Контракт до 2024 года, но он всегда травмированный — что делать «МЮ» с Антони Марсьялем?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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В этом сезоне Антони Марсьяль провел всего четыре матча за «Юнайтед». 

Француз едва набрал форму, прежде чем получил еще одну травму, из-за которой он выбыл из игры более чем на две недели.

Контракт нападающего рассчитан до лета 2024 года, хотя у «Юнайтед» есть возможность продления на один год.

Что клубу делать с Марсьялем? Предложить новую сделку, активировать +1 год или продать при первой же возможности? Почему?

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