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Тен Хаг доволен тем, как разрешилась проблема с Роналду. Криш, вероятно, сыграет с «Шерифом»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Роб Доусон из ESPN рассказал несколько дополнительных подробностей о возвращении Криштиану Роналду к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» во вторник.

Роналду был «в постоянном диалоге» с Эриком тен Хагом на выходных.

В результате он вернулся в состав во вторник, потому что в понедельник им дали выходной.

Сообщается, что Тен Хаг был рад решению этой проблемы. И он, и нападающий готовы двигаться дальше.

Роналду теперь, вероятно, будет в составе «Манчестер Юнайтед» на игру Лиги Европы против «Шерифа» в четверг.

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