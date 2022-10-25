Тен Хаг доволен тем, как разрешилась проблема с Роналду. Криш, вероятно, сыграет с «Шерифом»

Роб Доусон из ESPN рассказал несколько дополнительных подробностей о возвращении Криштиану Роналду к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» во вторник.

Роналду был «в постоянном диалоге» с Эриком тен Хагом на выходных. В результате он вернулся в состав во вторник, потому что в понедельник им дали выходной.

Сообщается, что Тен Хаг был рад решению этой проблемы. И он, и нападающий готовы двигаться дальше.