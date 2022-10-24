«Этот трансфер будет сложно понять». Бывший игрок «Челси» не видит Криштиану Роналду в лондонском клубе

Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино предостерег лондонский клуб от трансфера Криштиану Роналду. Ирландец настаивает, что «синим» нужен скоростной нападающий.

На вопрос о том, ждет ли Каскарино трансфера CR7 в свой бывший клуб, он честно ответил talkSport:

«Я не думаю, что этот трансфер состоится. Мне кажется, что «Юнайтед» не готов отпустить Роналду. В конце концов, это может стоить им места в зоне Лиги чемпионов: будет странно, если они не попадут в топ-4, а Криштиану заиграет за «Челси». С этой точки зрения трансфер будет сложно понять».

«Кроме того, «Челси» нужен быстрый центральный нападающий, настоящий бегун – так что я буду в шоке, если в итоге Роналду окажется на «Стэмфорд Бридж».

На сегодняшний день «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги и готовится сразиться с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

«МЮ» в английском чемпионате дышит в затылок лондонскому клубу, занимая шестое место в таблице. На этой неделе подопечные Эрика тен Хага играют в Лиге Европы против «Шерифа».