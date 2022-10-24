«Мы сосредоточены на футболе». Эрик тен Хаг отказывается говорить о продлении контракта Давида Де Хеа

После матча «МЮ» с «Челси» (1:1), Эрика тен Хага спросили о будущем Давида Де Хеа.

«Мы еще не приняли решение, но я могу сказать, что очень доволен Давидом, как голкипером».

«В первых двух матчах в начале сезона он показал не самую выдающуюся игру, но потом вы видели, что он очень помог нам в защите, он стабилен. Кроме того, мне он очень нравится чисто по-человечески».

«Мне легко дается работа с Давидом, но нужно дождаться зимы, тогда мы начнем обсуждать эту ситуацию. Пока мы думаем только об игре команды – впереди еще много матчей».

«Я не хочу, чтобы меня прерывали разговорами на эту тему: мы должны сосредоточиться на футболе, а не на переговорах».

Контракт Давида Де Хеа с «МЮ» истекает в конце текущего сезона, но у «красных дьяволов» есть возможность продлить его еще на год.

Эрик тен Хаг отложил принятие решения по крайней мере до финала Чемпионата мира.