Харри Магуайр возвращается: на этой неделе он приступит к тренировкам с командой

Харри Магуайр практически завершил восстановление после травмы, которую получил в матче сборной Англии против Германии в сентябре.

По данным The Sun, защитник вернется к полноценным тренировкам с «МЮ» на этой неделе. И это как раз кстати, потому что команда потеряла Рафаэля Варана во время игры с «Челси» - француз получил травму подколенного сухожилия.

Эрик тен Хаг сможет задействовать Харри Магуайра, Лисандро Мартинеса и Виктора Линеделфа до начала Чемпионата мира.