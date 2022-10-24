Гари Невилл: «Роналду не может принять тот факт, что он не главная звезда команды»

После ничьей между «МЮ» и «Челси» (1:1) Гари Невилл прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду на поле.

«Нужно заключить перемирие перед Чемпионатом мира, а потом положить всему этому конец».

Найдется немного болельщиков «Юнайтед», которые хотят видеть Криштиану в стартовом составе, считая, что команда лучше без него: больше забивает, больше очков набирает.

«На мной взягляд, у Эрика тен Хага не было другого варианта. Уже во второй раз Роналду покидает «Олд Траффорд» до того, как его товарищи по команде вернутся в раздевалку – это неприемлемо».

«Сейчас основная проблема Роналду в том, что он не играет, но «МЮ» действует лучше без него, каким бы гениальным футболистом он ни был».

«Эрик тен Хаг все это понимает, поэтому единственное возможное решение в этой ситуации – клуб и футболист должны встретиться в ближайшее время и завершить эти отношения. Криштиану слишком хорош, но дальше «МЮ» должен идти без него».

«Роналду не может принять тот факт, что он не главная звезда команды – поэтому ему нужно уйти – вот и все».

Напомним, что Криштиану Роналду был отправлен тренироваться с молодежкой «МЮ» и пропустил матч с «Челси» по решению Эрика тен Хага.