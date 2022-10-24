Лисандро Мартинес оставил сообщение для фаната, с которым отпраздновал гол «МЮ» против «Челси»

Каземиро спас «МанЮнайтед», сравняв счет на 94-й минуте матча с «Челси» (1-1). Хотя в итоге «красные дьяволы» заработали всего одно очко, они полностью выложились на поле.

Гол бразильца многое значил для каждого, кто хоть как-то связан с «Юнайтед», но, возможно, для одного болельщика чуть больше, чем для остальных.

После того, как Каземиро забил, Лисандро Мартинес побежал отпраздновать гол вместе с трибунами. Он схватил за лицо одного из фанатов: они оба дико заорали и кинулись обнимать друг друга.

Вчера вечером Мартинес поделился фото в социальных сетях с болельщиком, подписав: «Чувак, я не знаю тебя, но мы пережили это вместе…мы боролись до конца!!!».