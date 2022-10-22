Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» поддержали решение Тен Хага наказать Роналду
По сообщениям издания The Times, подавляющее большинство игроков «МЮ» поддерживают решение Эрика тен Хага наказать Криштиану Роналду за его поведение во время матча с «Тоттенхэмом», особенно с учетом недостатка вариантов в атаке команды в связи с травмой Антони Марсьяля.
Большинство представителей «красных дьяволов» считает, что Тен Хаг должен был жестко поступить с Роналду после таких выходок.
Напомним, что 37-летний футболист теперь тренируется с молодежной командой «Юнайтед», пропускает сегодняшний матч с «Челси» и может заплатить штраф в размере своей двухнедельной зарплаты.
The Sun добавляет, что Роналду потерял поддержку своих «союзников» внутри команды после того, как он ушел, не дождавшись финального свистка матча между «МЮ» и «Тоттенхэмом».
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