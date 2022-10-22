Сестра Роналду сравнила отстранение Криштиану от матча с «Челси» с распятием Иисуса Христа

Ранее сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру раскритиковала Эрика тен Хага за то, как он обращается с ее братом, а теперь и Катя Авейру решила подлить масла в огонь.

Катя сравнила отстранение Криштиану от матча с «Челси» с распятием Иисуса Христа, написав в социальных сетях: «Ни один человек, рожденный сиять по желанию Божьему, не будет уничтожен тем, кто никогда не носил его туфли».

«Он есть и останется в истории. В Библии есть стих, в котором говорится: «Этот человек был предан вам по преднамеренному плану и предвидению Бога, и вы, с помощью злых людей, убили его, пригвоздив к кресту».

Выложив несколько своих фотографий с братом, Катя добавила:

«Он выполнил обещание, которое дал, будучи 13-летним мальчиком своей маме и братьями. Он тот, чей акцент высмеивали, он тот, над чьим отцом смеялись, обзывая алкоголиком».

«Мне повезло родиться в одной семье с этим невероятным человеком».

Честно говоря – это уже перебор. Роналду был неправ и должен страдать от последствий.

Сейчас футболист тренируется с молодежной командой «МЮ» и пропустит встречу с «Челси» после выходки во время матча с «Тоттенхэмом».