«Есть только один клуб, куда он может пойти». Эксперт считает, что Криштиану Роналду уйдет в аренду в январе

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл посоветовал «Челси» забрать Криштиану Роналду из «МЮ» в январе. Легендарный португалец окончательно потерял место в команде Эрика тен Хага.

Главный тренер «Юнайтед» объявил, что Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом», поэтому не поедет сегодня на «Стэмфорд Бридж», чтобы сыграть с «Челси».

Кевин Кэмпбелл считает, что Криштиану может уйти из «МЮ» в январе на правах аренды. Бывший нападающий настаивает, что лучшим направлением для пятикратного обладателя Золотого Мяча станет «Челси».

«Я думаю, что в январе он уйдет в аренду. Криштиану хочет играть в Лиге чемпионов. Из четырех английских клубов он может пойти только в один: Криштиану точно не окажется в «Тоттенхэме», «Сити» и «Ливерпуле», а вот в «Челси» - может», - поделился своим мнением с talkSport Кэмпбелл.