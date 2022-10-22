📹Совет Жозе Моуринью о том, как работать с Криштиану Роналду снова стал актуальным, когда Тен Хаг наказал нападающего

Жозе Моуринью еще несколько лет назад дал всем тренерам совет о том, как работать с топ-футболистами. Видео вновь стало вирусным после того, как Криштиану Роналду был изгнан из основного состава «Манчестер Юнайтед».

Роналду в настоящее время тренируется самостоятельно: Эрик тен Хаг исключил его из команды после того, как португалец отказался выйти на замену в матче против «Тоттенхэма».

Отношения между Тен Хагом и Роналду в плачевном состоянии, все указывает на то, что португалец покинет клуб в январе.

После новостей о наказании Роналду в социальных сетях снова появилось видео, на котором бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью обсуждает, как лучше всего управлять суперзвездами в мировом футболе.

Жозе, работавший с Криштиану в «Мадриде», отметил:

«Если ты не можешь тренировать топ-игроков, то ты вообще тренировать не можешь. Для тренера очень важно понять, что он не должен учить их, как играть в футбол.

Ты не можешь учить Роналду, как бить штрафной, или Ибру, как держать мяч на груди, или Дрогба, как забивать в воздухе.

Твоя задача – научить их играть в футбол в этой конкретной команде».