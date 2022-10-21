Роналду получил ноль голосов на ЗМ, но финишировал 20-м. Как?
Криштиану Роналду не получил ни одного голоса жюри в номинации на «Золотой мяч». Об этом говорится в полном изложении процесса голосования, опубликованном France Football.
Тем не менее Роналду финишировал 20-м из 30 – как это возможно? Выяснилось, что он получил это место только из-за того, что были приняты во внимание прошлые номинации.
Однако звезда «Манчестер Юнайтед» был не единственным, кто не получил ни одного голоса. Кейн, Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден, Бернардо Силва, Жоао Канселу, Джошуа Киммих, Майк Меньян, Кристофер Нкунку, Дарвин Нуньес и Антонио Рюдигер тоже без голосов.
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