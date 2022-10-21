Роналду получил ноль голосов на ЗМ, но финишировал 20-м. Как?

Криштиану Роналду не получил ни одного голоса жюри в номинации на «Золотой мяч». Об этом говорится в полном изложении процесса голосования, опубликованном France Football.

Тем не менее Роналду финишировал 20-м из 30 – как это возможно? Выяснилось, что он получил это место только из-за того, что были приняты во внимание прошлые номинации.