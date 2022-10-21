United Tweets
Блог

Антони осваивается в Манчестере: сходил на шопинг, не пустили в роскошный ресторан

Антони Антони
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

В четверг вечером Антони и его друзей не пустили в роскошный ресторан в Манчестере. 

Бразилец был замечен направляющимся в роскошный ресторан стейков и морепродуктов «Хоксмур» на улице Динсгейт в центре города после похода по магазинам.

Однако Антонию и его окружению отказали в ресторане, так как он был полностью забит. Его видели направляющимся в Хоксмур, прежде чем выйти из его входа.

Антони нес большую сумку Louis Vuitton после своего недавнего похода по магазинам, в то время как его спутники держат несколько сумок Selfridges. 

Hawksmoor — это роскошный ресторан, где 300-граммовый стейк стоит до 40 фунтов стерлингов. Бутылки вина в ресторане могут стоить более 600 фунтов стерлингов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные