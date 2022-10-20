Бруну - король, идеальный матч Фреда. Оценки за матч «МЮ» против «Тоттенхэма»

"МЮ" уничтожил дома "Тоттенхэм". Абсолютно без шансов для соперника.

Возможно, это была одна из лучших игр "Юнайтед" за последни 1,5-2 года. А что по оценкам?

Бруну - король. Получил 9,3 от SofaScore.

Фред провел шикарный матч и получил 8,3. У Каземиро 7,3. Рэшфорд так и не забил, хотя имел много моментов. У него 6,3. Но надо отметить великолепную игру Уго Льориса, который стал лучшим игроком "шпор" сегодня с оценкой 8,3.

Полная статистика игры, "МЮ" превзошел соперника почти во всем:

Прекрасный вечер для фанатов "МЮ".