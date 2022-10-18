СМИ обвиняют Антони в том, что у него есть лишь один сильный прием. А фанаты «МЮ» в восторге от этого качества игрока

СМИ рассматривают Антони под микроскопом после его трансфера из «Аякса» в «МЮ» за внушительную сумму.

Английская пресса считает, что вклад полузащитника в игру «красных дьяволов» весьма ограничен, ведь он использует лишь свою левую ногу. Волну критики запустило издание The Athletic. В своем материале журналисты назвали Антони one-trick pony – односторонне одарённый человек.

А вот поклонники «Манчестер Юнайтед» категорически не согласны с представителями прессы. Болельщики просто влюблены в левую ногу Антони и считают ее волшебной.

Делимся комментариями фанатов «МЮ»:

💭 «Да уж, левая нога Антони находится в центре внимания всех спортивных СМИ. А ведь он забил три мяча в трех играх! Представьте, что они бы написали о нем, если бы он был Дарвином Нуньесом».

💭 «Левая нога Антони просто волшебная».

💭 «Я не понимаю в чем суть претензии? Как можно обвинять его в том, что он предпочитает левую ногу, если это прекрасно работает? Это ведь никак не ограничивает его вклад в игру».

💭 «Вам напомнить про Роббена и его левую ногу? Антони так же хорош».

💭 «Просто посмотрите на голы Антони и вы поймете, как важно иметь в команде левоногого вингера на правом фланге».

💭 «Конечно, хочется, чтобы Антони развил еще и правую ногу. Но я прекрасно помню, как Роббен разрывал оборону соперника на части, хотя все прекрасно знали его прием с левой ногой. Так что с Антони все отлично».

После сравнения с Роббеном претензия журналистов к Антони не выдерживает никакой критики.