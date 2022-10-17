Мэйсон Гринвуд останется в тюрьме до 21 ноября

Мэйсон Гринвуд будет находиться в тюрьме до следующего заседания суда, которое состоится 21 ноября.

Окружной судья постановил, что нападающий «Манчестер Юнайтед», обвиняемый в изнасиловании, «настойчиво и грубо» нарушал условия освобождения под залог.

21-летний футболист покинул зал суда в сопровождении офицеров полиции.

Гринвуда впервые арестовали в январе, после чего отпустили под залог. Нападающий по-прежнему отстранен от игр за «Манчестер Юнайтед», но клуб внимательно следит за ситуацией.