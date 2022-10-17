Эрик тен Хаг обескуражен решением владельцев «МЮ» по поводу зимнего трансферного окна
По информации издания Mirror, Эрику тен Хагу сообщили, что январское трансферное окно «МЮ» проведет очень спокойно.
Такое решение владельцев клуба обескуражило голландского специалиста, от которого ждут, что «Юнайтед» попадет в топ-4 по итогу сезона.
Семья Глейзеров подтвердила новому тренеру, что за тратами будут особенно пристально следить после весьма расточительного летнего трансферного окна.
Таким образом, Тен Хаг будет вынужден дожидаться окончания сезона 2022/23, чтобы усилить свою команду, хотя болельщики надеются, что Глейзеры изменят свое мнение.
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