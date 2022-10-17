В понедельник Мэйсон Гринвуд предстал перед судом по обвинению в попытке изнасилования и нападения.

По информации ВВС, нападающий «МЮ» прибыл в суд, чтобы подтвердить свое имя, дату рождения и адрес проживания.

The Athletic сообщает, что 21-летний Гринвуд был одет в серый спортивный костюм Nike, белую футболку, а его волосы заметно отрасли. Гринвуда сопровождали его родители Эндрю и Мэл.

Судебное разбирательство было приостановлено окружным судьей Марком Хэдфилдом, который объявил, что решение об освобождении футболиста под залог будет принято позже.

Напомним, что Мэйсон был арестован в январе после того, как в интернете появились фото побоев и запись разговора с его бывшей девушкой.