📸Попало в трансляцию: в матче с «Ньюкаслом» Рэшфорд вновь не забил из убойной позиции! Реакция Тен Хага – ярче любых слов

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл» в одиннадцатом туре АПЛ, встреча закончилась нулевой ничьей.

Но Маркус Рэшфорд упустил шикарную возможность принести своей команде три очка!

Англичанин заменил Роналду на 72-й минуте матча, уже в добавленное время Маркус оказался в идеальной позиции, но так и не смог забить:

Просто посмотрите, как на этот эпизод отреагировал Тен Хаг:

Тренер явно был очень разочарован, впрочем, аналогичные эмоции в тот момент испытали все поклонники «красных дьяволов».

Рэшфорд в последнее время зачастил с промахами. В матче «МЮ» с «Омонией», Маркус трижды не смог забить, находясь в невероятно выгодных позициях.

Англичанину нужно срочно исправляться.