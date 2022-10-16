📸Попало в трансляцию: в матче с «Ньюкаслом» Рэшфорд вновь не забил из убойной позиции! Реакция Тен Хага – ярче любых слов
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл» в одиннадцатом туре АПЛ, встреча закончилась нулевой ничьей.
Но Маркус Рэшфорд упустил шикарную возможность принести своей команде три очка!
Англичанин заменил Роналду на 72-й минуте матча, уже в добавленное время Маркус оказался в идеальной позиции, но так и не смог забить:
Просто посмотрите, как на этот эпизод отреагировал Тен Хаг:
Тренер явно был очень разочарован, впрочем, аналогичные эмоции в тот момент испытали все поклонники «красных дьяволов».
Рэшфорд в последнее время зачастил с промахами. В матче «МЮ» с «Омонией», Маркус трижды не смог забить, находясь в невероятно выгодных позициях.
Англичанину нужно срочно исправляться.
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