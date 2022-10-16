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Фернандеш – лучший, Роналду – в числе худших: оценки игроков «МЮ» за матч против «Ньюкасла»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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В одиннадцатом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл» на «Олд Траффорд», встреча закончилась нулевой ничьей.

«Красные дьяволы» выглядели невнятно, не смог помочь даже Роналду, который вновь появился в стартовом составе. Подопечные Тен Хага не смогли воспользоваться своими моментами и, положа руку на сердце, заслужили ничью.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Ньюкасла»

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