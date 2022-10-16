Хорошие новости? Харри Магуйар вернулся к тренировкам и скоро сможет играть

Капитан может быть доступен для выбора уже «на следующей неделе», поскольку матчи «красных дьяволов» начинают накапливаться перед ноябрьским перерывом.

Центральный защитник выбыл из игры с конца сентября после того, как получил травму бедра во время матча Лиги наций Англии против Германии.