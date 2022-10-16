Хорошие новости? Харри Магуйар вернулся к тренировкам и скоро сможет играть
Харри Магуайр начал тренироваться с основным составом «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Капитан может быть доступен для выбора уже «на следующей неделе», поскольку матчи «красных дьяволов» начинают накапливаться перед ноябрьским перерывом.
Центральный защитник выбыл из игры с конца сентября после того, как получил травму бедра во время матча Лиги наций Англии против Германии.
Следующие несколько недель будут решающими для 29-летнего защитника, поскольку он попытается вернуться в форму и попасть в состав «трех львов» на чемпионат мира в Катаре в следующем месяце.
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