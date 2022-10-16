«Он много разговаривает со мной»: Антони рассказал, какой на самом деле Криштиану Роналду «за кулисами»

Антони рассказал, какой Криштиану Роналду вне матчей.

Говоря с A Bola, Антони сказал: «С тех пор, как я приехал, Криштиану Роналду очень помог мне чувствовать себя непринужденно.

Он много разговаривает со мной, даже в игровые дни. Он всегда говорит мне быть спокойным и уверенным».