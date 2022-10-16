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«Он много разговаривает со мной»: Антони рассказал, какой на самом деле Криштиану Роналду «за кулисами»

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Антони рассказал, какой Криштиану Роналду вне матчей. 

Говоря с A Bola, Антони сказал: «С тех пор, как я приехал, Криштиану Роналду очень помог мне чувствовать себя непринужденно.

Он много разговаривает со мной, даже в игровые дни. Он всегда говорит мне быть спокойным и уверенным».

«Он многого добился в футболе, и я учусь у него каждый день. Я очень благодарен за то, что рядом со мной находится такой опытный человек, помогающий молодежи каждый день. У него очень сильный менталитет».

«Это очень умно. Этот его менталитет, он всегда смотрит в будущее — это то, что я пытаюсь усвоить и сохранить на всю оставшуюся жизнь».

Было высказано предположение, что Роналду держался подальше от своих товарищей по команде после того, как не смог покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Тем не менее Антони стал еще одним игроком, который подтвердил, что между португальцем и остальными игроками первой команды нет проблем.

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