«У нас много игр, и только 5-6 квалифицированных атакующих игроков»: Тен Хаг использует пример Санчо, говоря о ротации
Тен Хаг прокомментировал игру Джейдона Санчо в матче с «Омонией».
«У нас так много игр, и у нас есть пять или шесть квалифицированных атакующих игроков», — сказал Эрик тен Хаг в послематчевом интервью.
«Мы можем ставить его на разные позиции, чтобы внести вариации. И это то, что вы получаете, например, с Джейдоном [Санчо]».
Санчо вышел на замену, и именно его дриблинг привел к победному голу Скотта Мактомини в победе над «Омонией» со счетом 1:0.
Босс «Манчестер Юнайтед» продолжил: «Конечно, он играл лучше, чем в первом матче с «Омонией».
Он оказал влияние, несколько хороших дриблингов и хороших комбинаций с Люком Шоу. И, наконец, он участвовал в забитом голе».
Санчо хорошо начал сезон, но, похоже, у него проблемы со стабильностью. В сезоне 22/23 он забил три гола во всех турнирах.
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