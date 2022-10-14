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Бруну Фернандеш и Каземиро вошли в команду недели Лиги Европы

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«Манчестер Юнайтед» и «Брага» — единственные две команды, у которых есть более одного игрока в команде недели Лиги Европы.

По данным статистического агентства Sofascore, Каземиро и Бруну Фернандеш занимают первые места с рейтингом 8,3 и 8,5 соответственно.

«Красные дьяволы» обыграли «Омонию» со счетом 1:0 на «Олд Траффорд», но мало кто остался доволен игрой Фернандеша.

По большей части Бруну хорошо руководил нашим прессингом и много работал, но его передачи были небрежными. 

 

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