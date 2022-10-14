Бруну Фернандеш и Каземиро вошли в команду недели Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Брага» — единственные две команды, у которых есть более одного игрока в команде недели Лиги Европы.

По данным статистического агентства Sofascore, Каземиро и Бруну Фернандеш занимают первые места с рейтингом 8,3 и 8,5 соответственно.