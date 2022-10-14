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Странная реакция Роналду на гол Мактомини против «Омонии». Что он хотел этим сказать?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду лишили шанса забить свой 701-й гол за клуб из-за невероятной игры голкипера «Омонии» Фрэнсиса Узохо.

Узохо не смог удержать победный гол Скотта МакТомини, но это вызвало странную реакцию Роналду.

Как только мяч вошел в ворота, нападающий «Манчестер Юнайтед» поднял руку и посмотрел на лайнсмена — именно так защитники обычно апеллируют к офсайду.

 

Мяч прошел мимо Роналду, прежде чем попасть в сетку, но даже если бы Роналду апеллировал к офсайду, это не особо помогло бы «Юнайтед».

Тем не менее, португалец быстро присоединился к остальным своим товарищам по команде, чтобы отпраздновать победный гол Мактомини.

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