Странная реакция Роналду на гол Мактомини против «Омонии». Что он хотел этим сказать?

Узохо не смог удержать победный гол Скотта МакТомини, но это вызвало странную реакцию Роналду.

Как только мяч вошел в ворота, нападающий «Манчестер Юнайтед» поднял руку и посмотрел на лайнсмена — именно так защитники обычно апеллируют к офсайду.

Мяч прошел мимо Роналду, прежде чем попасть в сетку, но даже если бы Роналду апеллировал к офсайду, это не особо помогло бы «Юнайтед».