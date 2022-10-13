Рэшфорд трижды не забил из убойных позиций в матче «МЮ» с «Омонией»

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» проводит ответную встречу с «Омонией». К 59-й минуте у Маркуса Рэшфорда было три превосходных шанса, чтобы открыть счет.

На 22-й минуте партнеры вывели англичанина на очень удачную позицию:

А на 46-й минуте мяч отскочил от вратаря прямо в ноги к Рэшфорду, но и здесь он не смог забить:

На 59-й минуте встречи англичанин оторвался от защитников «Омонии» и мог спокойно расстрелять ворота соперника, но и тут мяч полетел мимо:

Маркус, ну как же так?