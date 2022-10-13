«Жизнь полна иронии»: фанаты «МЮ» реагируют на то, что Де Йонг получает мало игрового времени в «Барсе»

Хави в очередном матче оставил Френки Де Йонг на скамейке запасных. Голландец появился на 64-й минуте встречи «Барсы» с «Интером».

Френки в этом сезоне получает не слишком много игрового времени, а ведь летом полузащитник был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Тогда Де Йонг выбрал выступление в Лиге чемпионов, но, кажется, скоро его команда присоединится к «красным дьяволам» в Лиге Европы.

Но фанаты «МЮ» все еще жалеют, что клуб не смог заполучить голландца. При этом некоторые болельщики злорадствуют над тем, что Френки попал в просак, отказавшись переходить в команду Тен Хага.

Вот что о Де Йонге пишут фанаты «красных дьяволов»:

💭 «Френки де Йонг все лето говорил, как сильно хочет выступать в ЛЧ, а теперь просто наблюдает за тем, как его команда вылетает в Лигу Европы. Жизнь полна иронии».

💭 «Френки невероятно быстро прогрессируют. Я просто не понимаю, почему Хави не дает ему играть. Все еще расстроен, что «МЮ» не подписал Френки летом».

💭 «Де Йонг сам виноват в том, что не играет. Ему нужно было переезжать в Манчестер. Теперь пусть сидит на скамейке в Барселоне».

💭 «Не забывайте, что Де Йонг потерял кучу денег, согласился на понижение зарплаты, сел на скамейку запасных лишь для того, чтобы вылететь в Лигу Европы. Безумие!»

💭 «Болельщики «МЮ», наверное, радуются, что Погба и Де Йонг со своими командами вылетают в Лигу Европы, где так сильно не хотели играть. Так забавно все складывается».

💭 «Де Йонг, вероятно, единственный игрок в истории, который разрушил свою карьеру, отказавшись переходить в «МЮ» после эпохи Фергюсона».

А как вы смотрите на ситуацию с Френки? Жалеете, что летом он не перешел в «МЮ»?