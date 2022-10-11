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Рой Кин назвал одного игрока « Юнайтед», который наравне с Холандом и Де Брюйне в этом сезоне

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Выступая на канале Sky Sports Monday Night Football, Рой Кин назвал Криштиану Роналду одним из трех лучших игроков Премьер-лиги в этом сезоне, наряду с Кевином де Брюйне и Эрлингом Холандом.

Он сказал: «Де Брюйне, Холанд и Роналду. Де Брюйне, очевидно, фантастический. Холанд - тоже.

Невероятно, чего он сможет добиться за следующие несколько лет, особенно играя в действительно хорошей команде, такой как «Сити», работая с Пепом Гвардиолой... 

И надо отдать должное Роналду, забившему прошлой "Эвертону" свой 70-й гол за карьеру. Удивительно".

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