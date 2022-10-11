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«Мбаппе в «Юнайтед», кто скажет нет?»: фанаты «МЮ» хотят, чтобы клуб купил Килиана

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» приветствовали перспективу перехода Килиана Мбаппе на «Олд Траффорд». Это последовало за новостями о том, что француз рассматривает возможность ухода из «Пари Сен-Жермен».

«Килиан Мбаппе в «Манчестер Юнайтед», кто скажет «нет»?», — написал Трей в Twitter. Пост фаната «Юнайтед» вызвал тысячи откликов.

AT сказал: «Мир заслуживает манчестерского дерби Холанд - Мбапп». 

«Килиан Мбаппе пойдет по стопам своего кумира Криштиану Роналду и положит конец будущим GOAT-дебатам между ним и Холандом».

Некоторые фанаты, однако, заявили, что этот переход невозможен. "Как мы будем платить его зарплату?". 

Фабрицио Романо сказал, что француз больше не счастлив в Париже. Он написал в твиттере: «Килиан Мбаппе недоволен «Пари Сен-Жермен», поскольку текущая ситуация действительно напряженная. Он хочет покинуть клуб как можно скорее.

«Пари Сен-Жермен» чувствует, что он действительно оказывает давление на клуб — у них нет намерения продавать Мбаппе в январе».

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