«Они должны играть всегда. И «МЮ» проведет хороший сезон»: Марк Голдбридж назвал двух ключевых игроков

Говоря о том, что ждет клуб дальше, Марк Голдбридж сказал: «Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» вернется, если они закрепят победу над «Эвертоном» и вернут в команду Рафаэля Варана, Каземиро тоже должен играть всегда. Мы проведем хороший сезон.

Марк Голдбридж рассказал, что верит в этот сезон "МЮ".

Я думал, что это был абсолютно первый проблеск, и мы говорили об этом пару недель назад, вы сказали, что Эрику тен Хагу потребуется 18 месяцев, чтобы научиться так играть.

Тен Хаг должен проделать большую работу – 70% владения мячом, много ударов по воротам. Многие люди говорили, что «Эвертон» играл плохо, я считаю это неуважением; я думаю, что «Манчестер Юнайтед» просто аннулировал их и играл очень хорошо».