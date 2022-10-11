«Юнайтед» по-прежнему не входит в топ-4: суперкомпьютер обновил прогноз на АПЛ
«Манчестер Юнайтед» вернулся в Премьер-лигу в воскресенье, одержав победу над «Эвертоном» со счетом 2:1.
Эрик тен Хаг теперь будет надеяться на более положительные результаты, поскольку он стремится вернуть футбол Лиги чемпионов на «Олд Траффорд».
Тем не менее, гуру прогнозов FiveThirtyEight прогнозируют, что «красные дьяволы» закончат сезон 22/23 на шестом месте с 63 очками (на пять больше, чем в прошлом году).
Топ-6 финала Премьер-лиги 2021/22 по версии FiveThirtyEight:
1. «Манчестер Сити» — 89 очков
2. "Арсенал" — 77 очков
3. «Ливерпуль» — 70 очков
4. "Тоттенхэм" — 69 очков
5. "Челси" — 68 очков
6. «Манчестер Юнайтед» — 63 очка
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