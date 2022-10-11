«Юнайтед» по-прежнему не входит в топ-4: суперкомпьютер обновил прогноз на АПЛ

Эрик тен Хаг теперь будет надеяться на более положительные результаты, поскольку он стремится вернуть футбол Лиги чемпионов на «Олд Траффорд».

Тем не менее, гуру прогнозов FiveThirtyEight прогнозируют, что «красные дьяволы» закончат сезон 22/23 на шестом месте с 63 очками (на пять больше, чем в прошлом году).