«Юнайтед» в шаге от топ-4 после победы над «Эвертоном»: смотрим на турнирную таблицу АПЛ и ближайшие пять матчей команды Тен Хага

«МЮ» поднялся на пятую строчку в Премьер-лиге после победы над «Эвертоном» (2:1).

Теперь «красные дьяволы» отстают от «Челси», пока занимающего четвертое место, всего на одно очко. С лондонцами команда Эрика тен Хага встретится на следующей неделе в очном противостоянии.

От «Тоттенхэма», замыкающего тройку лидеров, «МЮ» отстает на 5 очков, но подопечные Конте сыграли на один матч больше.

«Красные дьяволы» на пять очков опережают «Ливерпуль» и всего на одно очко превосходят «Ньюкасл», с которым сойдутся в ближайшие выходные.

Посмотрим на текущую ситуацию в турнирной таблице АПЛ:

«Юнайтед» предстоит сыграть несколько важных матчей в ближайшее время, их результаты могут повлиять на расстановку сил в Премьер-лиге:

«МЮ» - «Омония», 13 октября (Лига Европы)

«МЮ» - «Ньюкасл», 16 октября (АПЛ)

«МЮ» - «Тоттенхэм», 19 октября (АПЛ)

«Челси» - «МЮ», 22 октября (АПЛ)

«МЮ» - «Шериф», 24 октября (Лига Европы)

Эрик тен Хаг надеется, что его команда сможет сохранить победную серию до ноября, когда начнется международный перерыв.