«Я очень рад за него». Эрик тен Хаг поздравил Криштиану с 700-м голом за клуб в карьере

На вопрос об успехе Криштиану Роналду в матче с «Эвертоном» и его 700-м голе в клубной карьере, который помог «МЮ» победить 2:1, Эрик тен Хаг отметил:

«700 голов – это впечатляющее достижение. Криштиану показал великолепную игру, я очень рад за него и поздравляю его с первым голом в сезоне в АПЛ – ему пришлось подождать, но я уверен, что скоро мы увидим много голов Криштиану».

«Я думаю, что для каждого футболиста важно забить – даже лучшему в мире нужны голы. Я работал с большим количеством бомбардиров – им важно много забивать каждый сезон, чтобы поддерживать голевое чутье. И как только им удается открыть счет, то они попадают в поток и дальше забивать намного легче – так произойдет и с Криштиану».

Криштиану Роналду оформил свой первый гол в Премьер-лиге в этом сезоне в матче с «Эвертоном». Эрик тен Хаг надеется, что получив импульс, португалец продолжит демонстрировать результативность, особенно пока травмирован Антони Марсьяль.