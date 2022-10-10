Марсьяль получил травму в матче с «Эвертоном»: он уже пропустил 9 игр под руководством Тен Хага

Антони Марсьяль разочаровывающе начал новый сезон и, похоже, что получил очередную травму в матче между «МЮ» и «Эвертоном» (2-1).

Француз сделал голевую передачу на Антони и помог сравнять счет, но ему пришлось покинуть поле спустя 30 минут игры из-за дискомфорта.

Марсьяль принял участие всего в четырех матчах «Юнайтед» в этом сезоне: он забивал или ассистировал в каждом из них. Футболист пропустил девять игр, в том числе пять в АПЛ.

К счастью для Марсьяля, Криштиану Роналду, заменивший его в первом тайме, забил победный гол и вырвал победу для «красных дьяволов» в противостоянии с «Эвертоном».