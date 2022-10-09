Роналду – лучший, Де Хеа– один из худших: оценки игроков «МЮ» за матч против «Эвертона»

В рамках десятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Эвертон».

Исход встречи команды решили уже в первом тайме. Через пять минут после стартового свистка Ивоби поразил ворота Де Хеа. На 15-й минуте Антони сравнял счет. Бразилец, кстати, стал первым игроком «МЮ», который сумел забить в первых трех играх АПЛ после переезда в Манчестер.

На 29-й минуте Марсьяль получил травму и был заменен на Роналду. Для Криштиану игра с «Эвертоном» стала исторической. Под занавес тайма португалец забил, этот мяч стал 700-м голом Роналду на клубном уровне. Болельщиков очень порадовало это достижение. Пожалуй, мяч Криштиану стал главным событием игры.

Во втором тайме команды больше не смогли забить. На 81-й минуте Рэшфорд занес мяч в ворота «Эвертона», но гол был отменен из-за игры рукой.

«Красные дьяволы» бьют рекорды и увозят в Манчестер три очка.

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