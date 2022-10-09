«Роналду – это чистый класс»: реакции болельщиков на 700-й гол Криштиану в клубной карьере

В десятом туре АПЛ Роналду забил «Эвертону». Этот мяч стал 700-м голом Криштиану в клубной карьере.

За «МЮ» португалец в общей сложности забил 144 мяча, за «Реал» – 450, за «Ювентус» – 101, а за «Спортинг» – 5 голов.

Болельщики в восторге от достижения Роналду.

Вот что фанаты пишут в социальных сетях:

💭 «Криштиану Роналду! Он самое великое, что только было. Самое великое, что есть сейчас. Самое великое, что только будет».

💭 «Криштиану Роналду забил 700 голов на клубном уровне, больше, чем кто-либо другой в истории футбола, он на девять голов обходит Месси, который расположился сразу за Кришем в списке лучших бомбардиров в истории. Великий игрок».

💭 «Форма – это временно, класс – это навсегда. Роналду – это чистый класс. Великий».

💭 «Чертовски гениальный игрок! Критикуйте его на свой страх и риск. Он еще не закончил».

💭 «Роналду забил 700 голов на клубном уровне! Как после такого можно говорить о том, что Месси лучше?».

Действительно, великий.