Криштиану Роналду может перейти в клуб Дэвида Бекхэма

Суперзвезда «МЮ» Криштиану Роналду рассмотрит возможность перехода в «Интер Майями» Дэвида Бекхэма, сообщает The Sun.

Криштиану Роналду хотел уйти из «Юнайтед» этим летом, чтобы играть в Лиге чемпионов, но желание нападающего не осуществилось.

Португалец не смог получить место в стартовом составе команды Эрика тен Хага, только один раз появившись на поле в АПЛ с первых минут матча.

Таким образом, остаются сомнения относительно долгосрочного будущего Роналду в «Манчестер Юнайтед». Есть вероятность, что футболист может покинуть клуб уже в январе.

«Интер Майями» готовит предложение Криштиану, чтобы переманить его в МЛС: летом клуб предпринимал попытку сделать это, а сейчас готов повторить ее.

Роналду разочарован нехваткой игрового времени при Тен Хаге, поэтому может согласиться на переезд в США.

Клуб Дэвида Бекхэма хочет заполучить Роналду, как свободного агента и готов предложить ему 30 млн фунтов.