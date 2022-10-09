Эрик тен Хаг в ярости из-за того, что игроки «Манчестер Юнайтед» не знают историю клуба

Эрик тен Хаг был в ярости, когда выяснил, что его игроки не знают историю собственного клуба. Он потребовал, чтобы они посетили музей на «Олд Траффорд».

По данным The Sun, Эрик тен Хаг уверен, что футболисты должны лучше знать историю своего «МЮ», чтобы добавиться результатов.

«Тренер был в ярости после матча с «Сити». Он сказал команде, что футболисты, представляющие «МЮ» не могут дать обыграть себя таким образом. Он говорил: «Вы играете за «Юнайтед». Вы вообще знаете, что это значит? Знаете историю клуба?», - рассказывает The Sun источник близкий к команде.

«Тен Хаг спросил команду, что они знают о клубе. Когда кто-то сказал, что никогда не был в музее или только вскользь проглядел экспозицию, то Тен Хаг был в шоке. Он уже дважды посетил музей с тех пор, как перешел в клуб летом».

«Тренер сказал футболистам, что они обязаны сходить в музей, чтобы понимать, что значит «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» неоднозначно начал сезон, выиграв шесть матчей и проиграв четыре во всех соревнованиях. После поражения в двух первых турах АПЛ Тен Хаг провел серию из четырех побед подряд, но потерпел неудачу в дерби (6-3).