«Когда Криштиану начнет забивать, то уже не остановится». Маркус Рэшфорд не сомневается в португальце

Маркус Рэшфорд поддержал Криштиану Роналду, отметив, что играть с португальцем одно удовольствие.

Сезон начался для Роналду неудачно: он потерял место в основе команды Эрика тен Хага и пока отметился только одним голом и ассистом в Лиге Европы.

Перед матчем с «Эвертоном» Рэшфорд заявил, что не сомневается в том, что легендарный нападающий снова вернется в форму и будет забивать.

«Роналду – невероятный игрок и был таким всегда с тех пор, как я начал смотреть футбол в детстве. Удовольствие наблюдать за ним. Когда Криштиану начнет забивать, то уже не остановится. Нужно просто продолжать пытаться давать ему мяч, когда он около ворот».

Напомним, что в прошлом туре АПЛ «МЮ» потерпел поражение в дерби (6-3), Рэшфорд рассказал о подготовке к сегодняшней игре после унизительного результата.

«После такого поражения, неважно против кого и где ты играешь, просто нужно выиграть. Но мы должны намного лучше контролировать мяч и действовать куда более интенсивно против «Эвертона».

Сам Рэшфорд хорошо начал: у него в активе 5 голов и 3 ассиста в восьми матчах – это уже больше, чем за весь прошлый зоне.