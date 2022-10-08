«На это уйдут месяцы»: Тен Хаг рассказывает о реализации своего стиля в «Манчестер Юнайтед»

Говоря о том, сколько времени ему может понадобиться, чтобы должным образом внедрить свой стиль и философию в «Манчестер Юнайтед», Эрик тен Хаг сказал, что на это могут уйти месяцы.

"Это как рутина, образ жизни, и вы должны привносить это на каждую тренировку в своей системе, как в команде, так и в качестве отдельного игрока.

Это не то, что вы строите за неделю или месяц. Но это система, которая востребована в современном топ-футболе.

И совершенно ясно, что «Сити» является эталоном в этом. Но я также думаю, что мы можем добиться этого, мы видели это против «Ливерпуля», мы видели это против «Арсенала», но теперь мы должны делать это на постоянной основе, это то, над чем мы должны работать сейчас.

Но это не произойдет в одночасье, это займет больше недели, это займет месяцы».